İran'ın barışçıl nükleer programı UAEA'nın denetiminde takip ediliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı’nın İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum üretme kabiliyetinin artırılmasına ilişkin açıklamalarına ilişkin bir soruya, “ Rafael Grossi'nin açıklamaları, üç Avrupa ülkesinin ve ABD'nin, herhangi bir mantıksal gerekçe veya yasal dayanak olmaksızın İran'a karşı bir karar önerdikleri ve onayladıkları yönetim kurulundaki çatışmacı ve yapıcı olmayan performansını gösteriyor” yanıtını verdi.

Rafael Grossi’nin Tahran ziyaretini ve İran ile Ajans arasında teknik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik varılan mutabakatlarıa dikkat çeken Bekayi, “Sayın Grossi, İran'a girişimlerle geldi ancak bu üç Avrupa ülkesi ve ABD baskı politikası izleyerek, onun çabalarını etkisiz hale getirdi” dedi.

Bekayi, İran'ın barışçıl nükleer programının, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Kapsamlı Güvenlik Önlemleri Anlaşması çerçevesinde, tamamen şeffaf bir şekilde ve ajansın denetimi altında takip edildiğini belirterek, “Son dönemdeki faaliyetler de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na detaylı bilgi verilerek yürütülmekte ve onun sürekli denetimi altındadır” ifadesini kullandı.