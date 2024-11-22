Pezeşkiyan'dan Pakistan'daki terör saldırısına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Pakistan'daki terör saldırısını kınadı.

Pezeşkiyan'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan'ın Kurum bölgesinde bugün meydana gelen ve onlarca Pakistan vatandaşının ölümü ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör olayında Pakistan hükümetine, milletine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Terörün her türlüsü kınanmaktadır, İran geçmişte olduğu gibi dost ve kardeş ülkesi Pakistan'ın yanında ve bölgede güvenliğin derinleştirilmesi ve istikrarın sağlanması amacıyla terörle mücadeleyi ciddi bir şekilde sürdürecektir".