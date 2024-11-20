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20 Kas 2024 14:08

Pezeşkiyan’dan Papa Francis'e mektup

Pezeşkiyan’dan Papa Francis'e mektup

İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mehdi İmanipur, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın gönderdiği mektubu Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e iletti.

İran Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Mehdi İmanipur, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.

Görüşmede Hüccetülislam İmanipur, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın gönderdiği mektubu Papa Francis’e iletti.

Pezeşkiyan’ın mektubunda, ''Dünyada barış ve adaletin yayılması amacıyla İran ile Vatikan arasındaki yapıcı ilişkilerin daha da artmasını umuyorum.’’ denildi.

Pezeşkiyan, Papa Francis’e Gazze ve Lübnan halkına yardım ve katil İsrail rejiminin devam eden saldırılarının durdurulması için elinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulundu.
 

News ID 1921933

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