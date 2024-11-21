  1. İran
21 Kas 2024 09:16

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Sistan ve Belucistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Sistan ve Belucistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Sistan ve Belucistan'da incelemelerde bulunmak üzere bu ayalete gitti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Sistan ve Belucistan'da incelemelerde bulunmak ve halkın sorunlarını yakından takip etmek üzere bu ayalete gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Cuma Namazı Geçici Hatibi ve eyalet yetkilileri tarafından kartşılandı.

Pezeşkiyan, Zahidan Üniversitesi'nin bilim ve teknoloji parkını ziyaret etmenin yanı sıra, ekonomik aktivistler, dirişimciler, Sistan ve Belucistan'ın entelektüelleri ve elitleri ve eyaletteki siyasi, sosyal ve kültürel aktivistlerle ayrı ayrı görüşecek.

News ID 1921946

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