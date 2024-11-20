Irakçi ile Grossi telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi telefonda görüştü.

Görüşmede Grossi'nin Tahran ziyareti sonuçları kapsamında İran ile UAEA arasındaki etkileşimlerin yanı sıra Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Grossi'nin İran ziyaretine değinen Irakçi, "Bu ziyaret sırasında varılan mutabakatların, İran'ın Ajans ile etkileşimi ve işbirliğini teşvik etme konusundaki iyi niyetini bir kez daha kanıtladığını kaydetti." ifadesinde bulundu.

Ayrıca her iki taraf da anlaşmazlıkların çözümü ve gündemdeki diğer konuların ele alınması için diyalog ve etkileşim yolunun devam ettirilmesi, yapıcı olmayan ve çatışmacı yaklaşımlardan kaçınılması yönündeki iradelerini vurguladı.

Bakan Irakçi, diğer tarafların İran'ın iyi niyetli yaklaşımını göz ardı edip, Yönetim Kurulu toplantısında karar çıkararak yapıcı olmayan tedbirleri gündeme getirmesi halinde İran'ın buna uygun bir karşılık vereceğini söyledi.

Grossi, geçtiğimiz hafta İran’a ziyarette bulunarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti. Grossi ayrıca, İran'ın Fordu ve Natanz nükleer tesislerine inceleme ziyaretinde bulunmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programı konusunda UAEA Yönetim Kurulu'nda herhangi bir aleyhte kararına derhal karşılık vereceklerini söylemişti.