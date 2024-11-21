BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den UCM'nin kararına işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.