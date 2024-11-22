Avustralya, Litvanya ve Estonya "UCM"'nin kararına saygı duyduklarını söyledi

Avustralya, Litvanya ve Estonya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Avustralya

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Avustralya'nın, UCM'nin bağımsızlığına ve uluslararası hukukun korunmasındaki önemli rolüne saygı duyduğu belirtildi.

Litvanya

Yerel basında çıkan habere göre, Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için çıkardığı tutuklama kararına bağlı kalınacağı bildirildi.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Estonya, taraf olduğu UCM'nin tutuklama kararlarını dikkate almaktadır. Uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledı̇ğı̇ne inanmak Iiçı̇n "makul gerekçeler" Olduğunu Söyledı̇ ('Reddeder' Kelı̇mesı̇nı̇n Fazlalığı Sı̇lı̇nı̇r, 'Makul' Kelı̇mesı̇nı̇n Yazılışı Düzeltı̇lı̇r)

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.