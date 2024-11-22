Netanyahu İsviçre'ye de gidemez

İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığı Federal Adalet Ofisi İletişim Sorumlusu Ingrid Ryser, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savaş Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emri kapsamında İsviçre'nin, Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklamakla yükümlü olduğunu bildirdi.

Ryser ile İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Valentin Clivaz, AA muhabirinin, "UCM, Netanyahu ve Gallant için Gazze dahil Filistin topraklarında işledikleri iddia edilen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın ülkeler tarafından uygulanmasına ilişkin tutumunuz nedir?" sorusunu yazılı yanıtladı.

İsviçre'nin, UCM'nin yasal temelini oluşturan Roma Statüsü'nü 2001 yılında onayladığını hatırlatan Ryser, UCM'yi, onun bağımsızlığını ve her durumda cezasızlıkla mücadelesini desteklediğini kaydetti.

Ryser, "Roma Statüsü'ne taraf olan İsviçre, UCM ile işbirliği yapmakla yükümlü. İsviçre, UCM ile işbirliği yapma yükümlülüğüne dayanarak, prensip olarak, UCM'nin buna uygun bir tutuklama emri veya buna dayalı bir tutuklama talebi çıkarması ve UCM'ye teslim işlemlerini başlatması koşuluyla, bu süreçte İsviçre'ye girmeleri halinde Binyamin Netanyahu ve diğer sanıkları tutuklamakla yükümlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Medya Başkan Yardımcısı Clivaz da İsviçre'nin, UCM'nin 21 Kasım 2024 tarihli kararlarını dikkate aldığını bildirerek, "İsviçre, UCM'nin bağımsızlığına saygı göstermekte birlikte bu kararlar hakkında yorum yapmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da gelemez demişti

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtmişti.

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." demişti.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICC) Gazze'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savaş bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledı̇ğı̇ne inanmak Iiçı̇n "makul gerekçeler" Olduğunu Söyledı̇ ('Reddeder' Kelı̇mesı̇nı̇n Fazlalığı Sı̇lı̇nı̇r, 'Makul' Kelı̇mesı̇nı̇n Yazılışı Düzeltı̇lı̇r)

Mahkeme, bu tutuklama kararlarının açıklanmasının mağdurların ve aı̇lelerı̇nı̇n menfaatı̇ne olduğunu ifade etti.