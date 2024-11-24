İbranice basın: İsrailli hahamın cesedi bulundu

El-Meyadin'in haberine göre, İbranice medya organları, dün Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolduğu açıklanan Siyonist haham Tzvi Kogan’ın cesedinin bulunduğunu duyurdu.

Kısa bir süre önce İbranice yayın yapan "Israel Hayom" gazetesi de Siyonist rejimde, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolan bir hahamın akıbetine ilişkin endişelerin arttığını bildirmişti.

Gazete ayrıca şu bilgileri paylaştı: "Bugün sabah saatlerinde bir ceset bulundu ve söz konusu cesedin kime ait olduğuna dair soruşturmalar sürüyor."

Dün, Siyonist "Yedioth Ahronoth" gazetesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir Siyonist hahamın kaybolduğunu iddia etmişti.

Siyonist Yedioth Ahronoth gazetesi, bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, güvenlik servislerinin birkaç gündür Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaybolan İsrailli bir hahamın durumunu incelediğini yazdı.

Siyonist "Walla" haber sitesi ise, kimliğini açıklamayan bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasında, Siyonist güvenlik servislerinin, hahamın bölgedeki bir ülke tarafından kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu öne sürdü.

Söz konusu hahamın, aşırı bir grup olan Habad (Chabad) örgütüne üye olduğu belirtildi. Bu örgüt, tüm Filistinlilerin bölgeden çıkarılmasını savunuyor ve onların Filistin’in hiçbir noktasında bulunmalarını kabul etmiyor. Gazze’deki soykırım savaşı sırasında bu örgüt, Siyonist rejim ordusuna destek olmak için aktif şekilde faaliyet göstermiş, mali yardım toplamış ve Gazze’de yerleşimlerin yeniden başlatılması çağrısında bulunmuştur. İşgalciler tarafından Beyt Hanun’da bir evin üzerine “Gazze’deki İlk Habad Evi” ifadesi yazılmıştır.