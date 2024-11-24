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24 Kas 2024 14:20

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Romanya'da halk, cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Romanya'da kurulan sandıklara giden halk oy vermeye başladı. 5 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi için hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda seçimin ikinci turu, 8 Aralık Pazar günü yapılacak.

Romanya basınına yansıyan anketlere göre, adaylardan öne çıkan isimlerin arasında ülkenin en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) desteğini alan Başbakan Marcel Ciolacu, Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion, eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana ve Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi yer alıyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme süreci, 21.00'de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor. Öte yandan Romanya'da 1 Aralık Pazar günü parlamento için genel seçim yapılacak.

News ID 1922032

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