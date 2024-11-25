İran'ın tarih kokan 'Dahak' kalesi

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Heştrud kentinin 20 kilometre güneydoğusunda konumlandıran Dahak Kalesi, yapısıyla tarihin izlerini taşıyor.

Tarihin sayfalarına bir yolculuk

Dahak Kalesi'nin inşası Part ve Sasani dönemlerine kadar uzanıyor.

Bazıları bu kalenin Şehname'nin mitolojik karakterlerinden Dahak'ın ikametgahı olduğuna inanıyor.

Tarihte bu yapı, Ajhak Kalesi, Kız kalesi, Taş kalesi, Baroas ve Rui Dej gibi çeşitli isimlerle anılmıştır.

Dahak Kalesi ilk olarak 1971 yılında bir Alman arkeoloji ekibi tarafından keşfedildi. Bu kalede bulunan çanak çömlekler 6. ve 7. yüzyıllara tarihlenmektedir.

Kalenin yapısı

Kalenin her tarafı nehir manzaralıdır. Bazı taraflardan ise trenlerin geçişini seyredebilirsiniz.

Çoğu kale gibi bu kalenin de kullanım amacı şehri korumaktı. Bu kale, üç tarafı uçurumlu, güçlü bir kale gibidir ve duvarları güzelce oyulmuştur.Büyük Dahak kalesinden geriye kalan tek yapı dörtgendir.

Bu kalede taş depolar, su depoları, değirmen, meclis salonu, hamam ve daha onlarca eser bulunmaktadır.

