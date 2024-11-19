Tarihi demiryolu istasyonu İran’ın ulusal varlıkları listesine alındı

Eski Tahran'da, Tahran ile Rey şehirleri arasında uzanan 'Gar arabası' istasyonu, İran’ın ulusal varlıkları listesine alındı.

Gar arabası, eski Tahran'da, Tahran ile Rey arasında uzanan İran'ın ilk demiryoluna verilen isimdi. Gar(Fransızca: gare), istasyon anlamına gelen Fransızca bir kelimedir.

Mösyö Fabius Boital (Fabius Boital) adlı bir Fransız mühendis, Aralık 1886'da Nasıreddin Şah'tan Tahran'ı Rey şehrinde Şah Abdülazim'e bağlayan İran'ın ilk demiryolu hattını inşa etme imtiyazını aldı. Demiryolu hattını bu güzergah üzerinde inşa etmesinin sebebi, her yıl Hacıların Şah Abdülazim'in türbesini ziyaret eden çok sayıda hacı olmasıydı.

Farsçada ise bu istasyon 'Maşin dudi' (duman çıkaran araba) olarak adlandırılmştır. Bu adladırmanın sebebi trenin bacasından çıkan dumandı.

Daha sonra araçların artması nedeniyle bu trenin çalışmalarına son verildi.