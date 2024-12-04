İran'da cennet parçası bir bahçe; Şehzade Mahan

Mahan kenti Kirman eyaletinin 13. büyük kentidir. Kirman’ın güneydoğu kesiminde bulunan Mahan kenti aynı zamanda hoş bir eklime sahip olması nedeniyle UNESCO tarafından kaydedilmiştir.

Birçok turistik mekanı içinde barındırmasından dolayı bu kentin muhteşem bahçeleri ve tarihi eserleri her yıl çok sayıda turistin ilgi odağı olur.

Bu kentin turist ağırlayan yerlerinden biri Şazda Mahan Bahçesi’dir. Cennetin bir parçası olarak bilinen Şehzade Mahan Tarihi Bahçesi, 5.5 hektarlık bir alan sahip olup dikdörtgen şekillidir ve etrafı duvarla çevrilidir. Alt uçta bir giriş yapısı ve kapı ve üst uçta iki katlı bir konut yapısından oluşmaktadır. Bu ikisi arasındaki mesafe, arazinin doğal eğimine göre tasarlanmış çeşmelerle süslenmiştir.

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Bahçe, Kaçar hanedanlığı döneminde, 1879 ile 1886 yılları arasında, Kaçar hanedanının prensi Abdolhamid Mirza Naserodoleh'in emriyle inşa edildi. Bahçe tanınmış İranlı mimar Mohammad Hasan-e-Memar tarafından tasarlandı ve İran'ın en güzel bahçelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bahçenin su kaynağı, antik İran'da sulama için kullanılan bir yeraltı kanal sistemi olan qanat'tan geçen yakındaki bir n bahçe tasarımının gerçek bir şaheseridir ve onu hem doğa tutkunları hem de tarih meraklıları için mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiren çeşitli benzersiz özelliklere ve cazibe merkezlerine sahiptir. dağ kaynağından geliyor.

Bahçenin ortasında yer alan ve İslam mitolojisinde cennetin dört nehri temsil eden dört su kanalıyla çevrili su havuzu. Havuz, bahçenin en ucunda yer alan bir şelale ile beslenmekte olup, rahatlamak ve meditasyon yapmak için mükemmel, huzurlu ve sakin bir atmosfer sunmaktadır.

Bu eser 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir.