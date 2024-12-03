Geçen yıl İran'a gelen turist sayısı kaç?

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Muhammed Rıza Salihi Emiri, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bakanlığın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İran’ın şu ana kadar 48 bin kültürel miras eserini kaydettirdiğini belirten Salihi Emiri, bu eserlerin 28’inin somut ve 27’sinin somut olmayan miras kategorisinde yer aldığını ifade etti. Ayrıca, şu an 48 eserinin dünya mirası olarak kaydedilmek üzere beklediğini açıkladı.

Salihi Emiri, İran’ın tarihsel mirasını tanıtmak için daha fazla insan kaynağı ve finansal kaynak gerektiğini vurgulayarak, bu zenginliğin genç nesillere ve dünyaya daha iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.

Turizm sektörüne de değinen Bakan Salihi, İran’ın cazibe, güvenlik ve altyapı açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Salihi kültürel miras, doğa, çevre ve deniz turizmi alanlarındaki önemin altını çizerek, deniz turizmi alanında yeni projelere ve Körfez bölgesindeki işbirliklerine dikkat çekti. Ayrıca, geçen yıl İran’a 6 milyon 382 bin turistin ülkeye geldiğini belirtti ve her yıl 10-15 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı, ayrıca, İran’a gelen turistlerin büyük kısmının dini turizm amacıyla geldiğini ve bu alanda büyük bir kapasiteye sahip olduklarını aktardı.

Kültürel turizmi geliştirmek için gerekli altyapıların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Salihi Emiri, "Turizm sektöründe daha fazla otel açılması ve yatırım engellerinin kaldırılması gerektiriyor" ifadesinde bulundu.

