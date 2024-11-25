  1. Ekonomi
25 Kas 2024 13:44

İran: Dolarsız ticaret için Rusya ile anlaştık

İran: Dolarsız ticaret için Rusya ile anlaştık

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Tahran ile Moskova'nın dolarsız ticaret konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, Modern Bankacılık ve Ödeme Sistemleri konferansında yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova'nın dolarsız ticaret konusunda anlaştıklarını söyledi.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.

Ferzin, uluslararası ticarette SWIFT sisteminin yerine "ACUMR" sistemi kullanılacağını duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı, ülkenin dijital para birimi olan Kripto Riyal'ın yakında yakında kullanıma sunulacağını söyledi.

News ID 1922059

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