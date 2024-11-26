UNESCO'da İsrail karşıtı tasarı kabul edildi

Türkiye de dahil olmak üzere 12 ülkenin çağrısı ile toplanan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulunda "Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Desteklenmesi" konulu 8. özel oturum düzenlendi.

Oturumda, Filistin ile Ürdün'ün hazırladığı ve Türkiye'nin ilk eş sunucuları arasında yer aldığı tasarı uzlaşıyla kabul edildi.

"UNRWA'nın İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesinin Desteklenmesi" tasarısı için ABD, Arjantin, Çekya ve Paraguay "ret" oyu kullanırken, Arnavutluk ve Burkina Faso çekimser kaldı. Yürütme Kurulunda yer alan 58 ülkenin 50'si ise tasarıya "evet" dedi.

"Siyonist rejimin Filistinli çocuklara eğitim hizmetleri sunma konusunda UNRWA faaliyetlerinin sürekliliğini tehdit eden son yasal önlemlerinden ciddi şekilde endişe duyulduğu" kaydedildiği tasarıda, rejimin bu kararını uygulaması ile uluslararası hukuku ihlal edeceği belirtildi.