Gürgan halkının zülme karşı ayağa kalkmasını anlatan perde tanıtıldı

26 Kasım 1987 yılında İran'ın Kuzey bölgesinde yer alan Gürgan halkının Şah rejimine karşı ayağa kalkması her sene Gürgan günü olarak kutlanıyor.

İran Devrimi'nin zaferinden 77 gün önce gerçekleşen bu olayda 14 kışı şehit ve 200 kişi de yaralanmıştı.

Dün akşam Gürgan ayaklanmasının yıldönümü münasebeti ile halkın dik duruşunu anlatan perde tanıtıldı.

Perdeci veya perde okuma merasimi, bir kişinin (nakkal, nakleden) bir olayı görüntülü ve fotoğraflı bir şekilde anlatmasıdır.

Şunu belirtmek gerekiyor; tarihi bir olayı yağlı boyalarla çizilmiş olan resimlerle insanlara anlatmak yüz yıllardır İran geleneğinde yer almaktadır.