Irakçi, Portekiz'de temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarda bulunuyor.

Irakçi, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile ayrı ayrı görüştü.

Cascais'de 25-27 Kasım'da yapılacak forumda, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra toplumsal huzuru da tehdit eden sınamalarla mücadele konusunda uluslararası toplum tarafından atılması gereken somut adımlar görüşülecek.