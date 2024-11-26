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26 Kas 2024 21:11

İranlı futbol yıldızları İsrail'in bombaladığı Beyrut'ta

İranlı futbol yıldızları İsrail'in bombaladığı Beyrut'ta

İranlı futbol yıldızları Hudadad Azizi ve Vahid Şemsayi, Siyonist İsrail'in bombaladığı Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini ziyaret etti.

İranlı futbol yıldızları Hudadad Azizi ve Vahid Şemsayi, Siyonist İsrail'in bombaladığı başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde dostluk maça katıldı.

Maç sırasında işgal rejiminin savaş uçakları futbol salonunun yakınındaki bölgeleri bombaladı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin şehit olduğu, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dahiye bölgesine yönelik saldırılarda, art arda duyulan patlama seslerinden sonra bölgenin semasını yoğun toz ve duman bulutu kapladı.

News ID 1922101

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