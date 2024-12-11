İran Kadın Hentbol Takımı, Asya dördüncüsü oldu

İran Kadın Hentbol Takımı, 10 Aralık’ta Tayland’da sona eren 20. Asya Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda dördüncülük elde etti. Son maçında Kazakistan’a 28-22 mağlup olan İran, Asya’daki bu önemli turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın ön eleme turunda B Grubu ikinci sırada yer alan İran, dört büyük takım arasına girmeyi başardı ve 2025’te Almanya/Hollanda’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Bu, İran kadınlar hentbol takımının art arda üçüncü kez dünya şampiyonasına katılma başarısı oldu.