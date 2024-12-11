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11 Ara 2024 12:10

İran Kadın Hentbol Takımı, Asya dördüncüsü oldu

İran Kadın Hentbol Takımı, Asya dördüncüsü oldu

İran Kadın Hentbol Takımı, Asya Şampiyonası’nda dördüncü oldu ve Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

İran Kadın Hentbol Takımı, 10 Aralık’ta Tayland’da sona eren 20. Asya Kadınlar Hentbol Şampiyonası’nda dördüncülük elde etti. Son maçında Kazakistan’a 28-22 mağlup olan İran, Asya’daki bu önemli turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Turnuvanın ön eleme turunda B Grubu ikinci sırada yer alan İran, dört büyük takım arasına girmeyi başardı ve 2025’te Almanya/Hollanda’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Bu, İran kadınlar hentbol takımının art arda üçüncü kez dünya şampiyonasına katılma başarısı oldu.

News ID 1922514

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