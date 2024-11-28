Türkiye'de benzine yeni zam geldi

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

Jeopolitik Gerilimler ve Brent Petrol Etkisi

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.07 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.96 TL

Motorin: 44.10 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.99 TL

Motorin: 45.23 TL

LPG: 25.94 TL