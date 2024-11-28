  1. Ekonomi
28 Kas 2024 14:05

Türkiye'de benzine yeni zam geldi

Türkiye'de benzine yeni zam geldi

Jeopolitik gerilimler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve Brent Petrol fiyatındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 74 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Döviz kuru ve Brent Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına yeniden zam olarak yansıdı. 18 Kasım’da yapılan 62 kuruşluk indirimden sonra benzine bu kez 74 kuruş zam geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

Jeopolitik Gerilimler ve Brent Petrol Etkisi

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu değişimin, uluslararası jeopolitik gerilimler ve Brent Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları, şehirler bazında şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.07 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.96 TL

Motorin: 44.10 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.99 TL

Motorin: 45.23 TL

LPG: 25.94 TL

News ID 1922131

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler