Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İsrail tarafındadır

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararına ilişkin, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun İran'ın insan haklarına saygı göstermediğini ifadelerine yer verilen ve imzacılardan birinin de Siyonist rejimin olduğunu İran karşıtı karar çıkardı. Bu karar Birleşmiş Milletler için bir rezalet."dedi

Ayetullah Hatemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı bildirisi ile ilgili “İran’ın bu bildiriye kesin yanıt vermesi gerekiyor dünya bunu bilmeli ki bu bildiri Siyonist rejimi savunmak amacıyla onaylanmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu İsrail'in yanında saf tutmuş.”ifadesini kullandı

Tahran Cuma Namazı, Hatibi sözlerinin devamında "ABD’deki başkanlık seçimlerine değinen Hatemi Amerika'da kimin kazandığı önemli değil. Demokrat ya da Cumhuriyetçi fark etmez, çünkü bizim için önemli olan ne zulüm ederiz ne de zulme uğramamıza izin veririz; Amerika zalim bir ülkedir" şeklinde konuştu