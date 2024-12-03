İran, E3 ülkelerinin suçlamalarını reddetti

Fransa, Almanya ve İngiltere (E3) temsilcilerinin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne bir mektup göndererek, İran’ı nükleer anlaşmadaki (JCPOA) yükümlülüklerini yerine getirmemek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçlamışlardı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin (E3 ülkeleri) bu eylemine tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği bir mektupta İran’a yönelik bu suçlamaları asılsız ve siyasi amaçlı olarak nitelendirdi.

İran’ın BM Temsilciliği, bu suçlamaları tamamen asılsız ve yanıltıcı olarak değerlendirirken, İran’ın eylemlerinin, nükleer anlaşmanın 26. ve 36. Maddeleri çerçevesinde ve ABD’nin anlaşmadan tek taraflı ve hukuka aykırı şekilde çekilmesine karşılık olduğunu vurguladı.

İran’ın BM Temsilciliği, E3 ülkelerinin kendi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve yeni yaptırımlar uygulayarak, özellikle İran’ın deniz taşımacılığı ve havacılık sektörlerine yönelik olarak düşmanca bir politika izlemeye devam ettiklerini belirtti.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile şeffaf ve yapıcı bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, son dönemde E3 ülkeleri ve ABD tarafından İran’a karşı alınan kararların gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

İran, E3 ülkelerinin, İran’ın 22 Ekim 2024 tarihli UAEA’ya gönderdiği mektubun, İran’ın nükleer silah elde etmeyi amaçladığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve yanıltıcı olduğunu belirtti. İran, söz konusu mektubun yalnızca İsrail rejiminin İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditlerine karşı bir uyarı amacı taşıdığını açıkladı. İran, nükleer programlarının NPT çerçevesinde olduğunu ve nükleer silahların İran’ın savunma doktrininde bir yeri olmadığını vurguladı.

Son olarak, İran, diplomatik çözümlere bağlı olduğunu yineleyerek, E3 ülkelerinden, nükleer anlaşmayı ve Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal eden eylemlerine derhal son vermelerini ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedi.