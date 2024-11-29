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29 Kas 2024 16:22

İran ile Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ile Suriye dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sabbag telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile Suriyeli mevkidaşı Bessam Sabbag telefonda görüştü.

Görüşmede Irakçi, İsrail rejiminin Lübnan ve Filistin'deki yenilgisinin ardından Suriye'deki terör grupların yeniden harekete geçmesini ''Amerikan-Siyonist planı’’ olarak nitelendirdi.

Irakçi, terörle mücadele ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam hükümetine, Suriye halkı ve ordusuna verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı da, terör gruplarının saldırıları sonrasında ülkenin kuzey bölgesindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Şam hükümeti ile Suriye halkının terör örgütlerinin saldırılarına karşı var gücüyle durduğunu vurgulayan Sabbag, ''Geçmişte olduğu gibi, teröristler ve onların destekçileri şeytani hedeflerine ulaşmada başarısız olacaklar.’’ dedi.

News ID 1922157

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