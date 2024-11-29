İran'dan ''Suriye'de terörizm yeniden canlanıyor'' uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunarak, Tahran'ın terörizmin her türlü biçimini şiddetle kınadığını belirtti.

Terör gruplarının Suriye'deki eylemlerini ''terör rejimi ABD’nin Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırma planının bir parçası’’ olarak değerlendiren Bekayi, bu tehlikeli komplonun boşa çıkarılması için başta Suriye'nin komşuları olmak üzere bölge ülkelerinin dikkatli ve koordineli olarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi, Astana Süreci'nin garantör ülkeleri (İran, Türkiye ve Rusya) arasında sağlanan anlaşmalarda Halep ve İdlib ile çevresinin gerilimi azaltma bölgeleri olarak değerlendirildiğine dikkati çekerek, ''Terör gruplarının bu bölgelere saldırması Astana anlaşmasının açık bir ihlalidir ve aynı zamanda bu sürecin olumlu kazanımlarını ciddi bir risk altına sokmaktadır.’’ dedi.

Uluslararası toplumun terörizmle mücadele konusundaki ortak sorumluluğunu hatırlatan Bekayi, Suriye'deki terörle mücadelede yaşanacak herhangi bir gecikmenin, geçmişteki yıllarda elde edilen tüm kazanımları riske atacağı uyarısında bulundu.

Bekayi, Halep’te terör saldırısı sonucu şehit olan İranlı askeri danışman General Kiyumers Purhaşimi için taziye dileğinde bulundu.

Sözcü Bekayi ayrıca, ''İran İslam Cumhuriyeti’nin, terörist gruplarla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve güvenliğin yeniden sağlanması için Suriye hükümetine ve halkına verdiği destek devam etmektedir.” ifadesini kullandı.