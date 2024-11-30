Suriye'den Halep ve İdlib'deki durumla ilgili açıklama

Sputnik'e göre, Suriye Savunma Bakanlığı, ağır silahlar ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile donatılmış binlerce teröristin geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırı, Halep ve İdlib cephelerine birçok farklı noktadan gerçekleştirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Silahlı kuvvetlerimiz, 100 kilometrelik bir hat boyunca çatışma bölgelerinde silahlı grupları durdurmak için şiddetli bir mücadele vermiştir. Bu süreçte bazı askerlerimiz şehit düşmüş, bazıları ise yaralanmıştır."

Suriye Savunma Bakanlığı, teröristlere karşı ağır bir karşı saldırı için hazırlık yapıldığını ve Halep sakinlerinin güvenliği ile sağlığını temin etmek için geniş çaplı önlemler alındığını açıkladı.

Bakanlık, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarımıza devam ediyor ve Halep'in tamamı ile çevresindeki bölgelerde devletin ve devlet kurumlarının hakimiyetini sağlamak amacıyla terörist gruplarla mücadele ediyoruz. Suriye ordusu, savunma hatlarını korumak, sivillerin ve askerlerin hayatlarını muhafaza etmek ve geniş çaplı bir karşı saldırıya hazırlanmak amacıyla birliklerin yeniden konuşlandırıldığını bildirdi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:

"Kuzey sınırlarından teröristlerin akışının devam etmesi ve bu gruplara yoğun askeri ve teknolojik destek sağlanması sonucu, teröristler son saatlerde Halep şehir mahallelerinin geniş bir kısmına girmeyi başarmıştır. Ancak kuvvetlerimizin güçlü ve etkili saldırıları nedeniyle bu bölgelerdeki mevzilerini sağlamlaştırmayı başaramamışlardır. Bu durum, yardım kuvvetlerinin ve ekipmanlarının gelerek farklı cephelere konuşlanması ve karşı saldırıya hazırlık yapılana kadar devam edecektir."