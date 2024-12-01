Esad: Suriye toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu.

Irak Başbakanı es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Beşar Esad, son gelişmeleri, terörle mücadele alanında iki ülke arasındaki ortak iş birliğini ve bir dizi uluslararası meseleyi ele aldı.

Irak Başbakanı telefon görüşmesinde, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin bir ve aynı olduğunu teyit ederek, Irak'ın terör ve tüm örgütlerle mücadelede Suriye'ye gereken her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı ve ülkesinin Suriye'nin istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılığının altını çizdi.

Beşar Esad ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasında yapılan telefon görüşmesinde ise Suriye'deki son gelişmeleri ve bir dizi bölgesel dosyayı ele alındı.

Esad bu telefon görüşmesinde, Suriye'nin tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla terör saldırıları ne kadar yoğun olursa olsun onları yenilgiye uğratmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir olduğunu vurguladı.

Şeyh Muhammed bin Zayed, ülkesinin terörle mücadele, egemenlik, toprak bütünlüğü ve istikrarın korunması konularında Suriye'ye verdiği desteği teyit etti.