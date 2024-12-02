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2 Ara 2024 21:01

İran ile Irak arasında ''Suriye'' görüşmesi

İran ile Irak arasında ''Suriye'' görüşmesi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelerek Suriye'deki son durumu görüştü.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durumların ele alındı.

Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Reşid, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemine değinerek, Suriye'nin ulusal birliği, egemenliği ve halkının güvenliğinin korunması için çabaların yoğunlaştırılması ve ortak koordinasyonun önemine dikkat çekti.

İran Büyükelçisi Al Sadık ise, "uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik istişare ve ortak koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini" vurguladı.

News ID 1922240

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