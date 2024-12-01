Türkiye ve Azerbaycan heyetleri EİT zirvesi için İran'a geldi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısı 1-2 Aralık tarihleri arasında İran’ın Meşhed kentinin ev sahipliğinde yapılmaktadır.

Türkiye ve Azerbaycan'dan iki uzman heyet, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısına katılmak üzere bu sabah Meşhed’e geldi.

Kazakistan ve Tacikistan dışişleri bakanları da bu akşam zirveye katılmak için Meşhed’e gelecek.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın Meşhed Temsilciliği’nin Halkla İlişkiler Bölümü’nden yapılan açıklamada, diğer ülkelerden heyetlerin de yarın İran’a geleceği belirtildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bu dönemki toplantısına 20 ülkeden dışişleri bakanı katılacak.