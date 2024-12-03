EİT Zirvesi'nin konukları İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'ni ziyaret etti

EİT Zirvesi için İran'a gelen dışişleri bakanları, uzmanlar ve davetli büyükelçiler İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'ni ve müzeleri ve Kutsal Eserler Koleksiyonu’nu ziyaret etti.

Dışişleri bakanları, uzmanlar ve büyükelçiler ayrıca İmam Rıza'nın Türbesi’ndeki projeleri ziyaret edip, türbenin stüdyolarına da katılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. toplantısının kutsal Meşhed kentinde düzenleneceğini bildirmişti.

Bekayii, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Üye ülkelerin bakanları ve üst düzey yetkilileri, bu önemli bölgesel toplantıya katılacak. Ayrıca, EİT'e bağlı bölgesel uzman kuruluşların yöneticileri ve bazı çok taraflı ekonomik kuruluşların genel sekreterleri de bu toplantıda yer alacak. Toplantı, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin başkanlığında gerçekleştirilecektir."

Bekayi, EİT'in bölge ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğini genişletmedeki rolüne dikkat çekerek şunları kaydetti: "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, gelişmekte olan ülkeler arasındaki en eski bölgesel ekonomik iş birliği düzenlemelerinden biridir ve bölgesel ekonomik kalkınmayı artırmayı amaçlamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti, 2024 yılı itibarıyla bu teşkilatın dönem başkanlığını üstlenmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, EİT bakanlar toplantısının, İran İslam Cumhuriyeti'nin son altı ayda ev sahipliği yaptığı uluslararası örgütlerin bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısı olduğunu belirterek, İran’ın bu yılın Temmuz ayında Asya İşbirliği Diyalog Forumu (ACD) üyesi 33 ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililerini de ağırladığına dikkat çekti.