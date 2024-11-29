Pakistan Dışişleri Bakanı EİT zirvesi için İran'a gelecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra düzenlediği basin toplantısında, bu ülkenin Dışişleri Bakanı İshak Dar’ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısına katılmak üzere İran’ın Meşhed kentini ziyaret edeceğini bildirdi.

Mümtaz Zehra, İshak Dar’ın Meşhed ziyareti sırasında Pakistan'ın EİT örgütünün hedeflerine bağlılığını ve vizelerin kolaylaştırılması ve sınır ilişkilerinin genişletilmesi ve bölgesel iletişim geliştirme projelerine verdiği desteği vurgulayacağını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca İshak Dar’ın katılımcı heyetlerin başkanlarıyla da görüşececeğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. toplantısının kutsal Meşhed kentinde düzenleneceğini bildirmişti.