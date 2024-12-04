Arap Birliği Suriye için toplanıyor

Milligazete'te yer alan habere göre, önümüzdeki Pazar günü Arap Birliği Genel Sekreterliği merkezinde Gazze ve Suriye'deki durumla ilgili olarak Arap dışişleri bakanları acil bir toplantı yapacak.

Doha’da üst düzey toplantı

Suriye muhaliflerinin Halep’i ele geçirip Hama’ya dayanmaları neticesinde bölgedeki gerginlik hat safhaya çıkarken İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Doha'nın önümüzdeki hafta Astana süreci kapsamında Katar, İran, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'deki durumun ele alınacağı bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğini söyledi.