İran Kutsal Savunma şehitlerine veda ediyor

Bugün Hici Kameri. 3 Cemadiussani, İslam peygamberinin sevgili kızı Hz. Fatıma-i Zehra’nın (s.a) şehadet yıldönümü.

Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet yıldönümü münasebetiyle Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminde vatan uğruna canlarını feda eden 300 isimsiz şehit için İran genelinde cenaze töreni düzenleniyor.

İsimsiz şehit Buşehr'de toprağa verildi

Kutsal Savunma şehidi Buşehr kentindeki Ferhengiyan Üniversitesi yerleşkesinde toprağa verildi.

Şehrikürd kentinde isimsiz şehitler için veda töreni düzenlendi

İran'ın güneybatısındaki Şehrikürd kentinde vatan uğruna canlarını feda eden isimsiz şehitler için veda töreni düzenlendi.

İsfahan'da isimsiz şehitler için veda töreni yapıldı

İsfahan kentinde Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet yıldönümünde 11 isimsiz şehit için veda töreni düzenlendi.

Urmiye 5 şehidine veda etti

Batı Azerbaycan'daki Urmiye kentinde Hz. Fatıma'nın (s.a) şehadet yıldönümü münasebetiyle 5 isimsiz şehit için veda töreni yapıldı.

İlam kentinde şehitler için cenaze namazı kılındı

İran'ın batısında yer alan İlam kentinde 3 Kutsal Savunma şehidi için cenaze namazı kılındı.

Kutsal kent Kum'da isimsiz şehitlere veda

İran'ın Kum kentindeki Hz. Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi'nde vatan uğruna canlarını feda eden isimsiz şehitler için veda töreni yapıldı.

İsimsiz şehitler için Tebriz'de acı veda

Şehitlere veda töreninde 'İsrail'e Ölüm' sloganları atıldı

Tahran'da vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlenen şehirlere veda töreninde 'Amerika'ya Ölüm' ve 'İsrail'e Ölüm' sloganları atıldı.

Tahran Belediye Başkanı şehitlere veda törenine katıldı

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani'nin başkentte düzenlenen şehitlere veda törenine katıldığı öğrenildi.

Senendec halkı Kustal Savunma şehitlerine veda ediyor

İran ile Saddam rejimi arasında yapılan 8 yıllık savaşta hayatını kaybeden 4 isimsiz şehit için Senendec kentinde bugün cenaze töreni düzenlendi.

Kustal Savunma döneminin isimsiz şehitleri için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Meşhed’de isimsiz şehitler için cenaze töreni

İran’ın birçok kentinde olduğu gibi Meşhed kentinde de isimsiz şehitler için cenaze töreni düzenlendi.

İran Meclis Başkanı Galibaf şehitlere veda törenine katıldı

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da 100 isimsiz şehit için düzenlenen veda törenine katıldı.

Galibaf burada yaptığı konuşmada, ''Şehitlerin ve Hazreti İmam Hüseyin (a.s) yolundan asla ayrılmamalıyız.'' dedi.