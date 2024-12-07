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7 Ara 2024 13:39

Rus ordusu "Berstki" kasabasını ele geçirdi

Rus ordusu "Berstki" kasabasını ele geçirdi

Rus medyası, ülke ordusunun Doğu Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı bugün (Cumartesi) yaptığı açıklamada, ordunun Doğu Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bulunan "Berstki" kasabasının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün (Cuma) yayımladığı başka bir açıklamada, özel askeri operasyonların devamına ilişkin ayrıntılara yer verdi.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Son 24 saat içinde 33 Ukrayna İHA'sı Rus güçleri tarafından imha edilmiştir. Bu İHA’lardan 14’ü Voronej üzerinde, 11’i Kursk üzerinde, 7’si Belgorod üzerinde ve biri Kırım yarımadası üzerinde düşürülmüştür."

Ayrıca, Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’nun Ukrayna savaş teknelerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini ve Kırım yarımadasına doğru ilerlemekte olan iki Ukrayna deniz İHA’sının (şehit insansız deniz aracı) imha edildiğini açıkladı.

News ID 1922370

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