Fidan: Suriye'nin yeniden imarı için çalışacağız

Hakan Fidan, Suriye konusundaki tutumlarının en başından beri net olduğunu belirtti. Kalıcı çözümün ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini ifade ederek, “Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam’da başlayan yeni süreçte de yanlarında olacaktır,” dedi.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri için çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, Suriye’nin yeniden imarı için Türkiye’nin çaba göstermeye kararlı olduğunu dile getirdi.

IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin Suriye’deki mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi gerektiğini belirten Bakan Fidan, Suriye’nin terörizme güvenli liman olmaktan çıkarılması için her türlü çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.