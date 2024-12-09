Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

İddiaya göre Suriye'de geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına, mühendislik ve hukuk alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan Muhammed el-Beşir getirildi.

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulacak yeni kabine, Suriye’nin yeniden yapılanması ve istikrara kavuşması için önemli sorumluluklar üstlenecek.

1983 İdlib doğumlu olan Muhammed el Beşir, 2007 yılında Halep Üniversitesi'ndeki Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi'nde yönetici olarak çalışmaya başladı.

Aynı zamanda İdlib Üniversitesi'nde şeriat ve hukuk alanlarında da lisans derecesi olan Beşir, kamu yönetimi alanında da eğitim gördü.