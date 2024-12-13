Ürdün'de "Suriye" zirvesi yapılacak

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere cumartesi günü Arap ve uluslararası bakanlar düzeyinde yapılacak toplantılara ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Açıklamada, Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının Akabe'de toplantı yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevcut toplantıya katılan Arap dışişleri bakanlarının ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Suriye Elçisi Geir Pedersen ile de bir araya geleceği aktarıldı.