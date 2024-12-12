İran ve Katar dışişleri bakanları Suriye'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sabah gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri, özellikle Suriye’deki durumu ve ortak ilgi alanlarını ele aldı.

Görüşmede, İsrail’in Suriye’deki altyapıya yönelik saldırılarının durdurulması ve bu ülkenin daha fazla toprak işgal etmesinin önlenmesi için ciddi çabaların gerektiği vurgulandı.

Taraflar ayrıca Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması ve halkın iradesinden doğan kapsayıcı bir siyasi düzenin oluşturulmasına yönelik ikili ve çok taraflı istişarelerin devamının önemini dile getirdi.