  1. Siyaset
12 Ara 2024 13:08

İran ve Katar dışişleri bakanları Suriye'yi görüştü

İran ve Katar dışişleri bakanları Suriye'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye odaklı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sabah gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri, özellikle Suriye’deki durumu ve ortak ilgi alanlarını ele aldı.

Görüşmede, İsrail’in Suriye’deki altyapıya yönelik saldırılarının durdurulması ve bu ülkenin daha fazla toprak işgal etmesinin önlenmesi için ciddi çabaların gerektiği vurgulandı.

Taraflar ayrıca Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması ve halkın iradesinden doğan kapsayıcı bir siyasi düzenin oluşturulmasına yönelik ikili ve çok taraflı istişarelerin devamının önemini dile getirdi.

News ID 1922534

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler