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12 Ara 2024 17:09

Arap ülkeleri ve İtalya’nın Diplomatik Heyetleri Şam’da faaliyetlerine başladı

Arap ülkeleri ve İtalya’nın Diplomatik Heyetleri Şam’da faaliyetlerine başladı

Arap ülkeleri ve İtalya, Suriye’nin başkenti Şam’da diplomatik faaliyetlerini yeniden başlattı.

İtalya ve bazı Arap ülkelerinin diplomatik heyetleri, Suriye’nin başkenti Şam’daki faaliyetlerine yeniden başladı.

Al Mayadeen'e göre, Terörist grup Tahrir el-Şam’a bağlı olarak faaliyet gösteren Siyasi İşler İdaresi, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Umman ve İtalya’nın Şam’daki diplomatik faaliyetlerini yeniden başlattığını duyurdu.

Ayrıca, Tahrir el-Şam, Türkiye ve Katar’dan da doğrudan bir açıklama alarak, bu iki ülkenin de büyükelçiliklerini Şam’da yeniden açmayı planladıklarını belirtti.

Siyasi İşler İdaresi, “Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyan tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

News ID 1922537

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