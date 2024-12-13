Öğrenilmesi en zor olan diller hangiler?

Dünyanın birçok ülkesi, ait olduğu dil grubunu öğrenilmesi en güç diller arasında kabul etmekte.

Ceoworld Dergisi tarafından yapılan araştırma, ana dili İngilizce olanlar için öğrenilmesi en zor 10 dili sıraladı.

Ceoworld Dergisi tarafından dilbilimcilerin çalışmaları referans alınarak oluşturulan liste, sosyal medyada gündem oldu.



Yapılan araştırmalarda, ait olunan dil ailesine göre farklı dilleri öğrenme süresi ve zorluğunun değişkenlik gösterildiğine yer verilirken, bu nedenle dünyada en yaygın kullanılan İngilizcenin değerlendirme kriteri olmasına karar verildi.



İşte araştırmaya göre ana dili İngilizce olanlar için öğrenmesi en zor diller...



1 - Arapça

2 - Mandarin (Çin, Tayvan ve Singapur'da kullanılan, 1.3 milyar insanın kullandığı dil)

3 - Korece

4 - Japonca

5 - Rusça

6 - Macarca

7 - İzlandaca

8 - Yunanca

9 - Farsça

10 - Türkçe