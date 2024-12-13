  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Ara 2024 16:15

Gazze'de şehit sayısı 44 bin 875'e yükseldi

Gazze'de şehit sayısı 44 bin 875'e yükseldi

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 40 artarak 44 bin 875'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 434 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 40 kişinin şehit olduğu , 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejim'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 875'e, yaralı sayısının da 106 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

News ID 1922557

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler