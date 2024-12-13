Gazze'de şehit sayısı 44 bin 875'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 434 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 40 kişinin şehit olduğu , 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

Siyonist rejim'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 875'e, yaralı sayısının da 106 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.