  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Ara 2024 15:00

Gazze'de şehit sayısı 45 bini geçti

Gazze'de şehit sayısı 45 bini geçti

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 52 artarak, 45 bin 28'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalcilerin Gazze Şeridi'ne 437 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgalcilerin son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 52 kişinin şehit olduğu, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgalcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanaların sayısının 45 bin 28'e, yaralı sayısının da 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak işgalcilerin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

News ID 1922623

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler