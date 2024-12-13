Azerbaycan İran'da konsolosluk hizmetlerine yeniden başlıyor

Azerbaycan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, "Konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer kişiler için hizmetlerin devamını temsil etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Temmuz ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, yapılan görüşmelerin ardından 15 Temmuz 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliğinin yeni bir adreste faaliyetlerine yeniden başladığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan’ın mevcut büyükelçisi ve diplomatik personelinin İran’a geri döndüğü belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran’ın, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" çerçevesinde diplomatik koruma yükümlülüklerine uygun olarak, Azerbaycan Büyükelçiliği’nin yeni binası önünde güvenliği sağlamak için uygun önlemleri aldığını vurguladı.

Azerbaycan hükümeti, 27 Ocak 2023 tarihinde silahlı bir saldırganın bu ülkenin Tahran’daki büyükelçiliğine saldırmasının ardından büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.