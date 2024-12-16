İran'ın Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine başlayacak

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, gerçekleştirdiği televizyon röportajında Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükelçi Ekberi, Heyet Tahrir eş-Şam varmadan önce, İran’ın Şam Büyükelçiliği de dahil olmak üzere Şam’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirildiğini belirtti.

Suriye'deki olaylar sırasında hiçbir İranlının hasar görmediğini belirten Ekberi, “Bazıları elçilikte 43 milyon dolarımız olduğunu iddia etti ancak bu yalandı ve 1 dolarımız bile yoktu” dedi.

Ekberi ayrıca yakında İran’ın Şam'daki büyükelçiliğine döneceğini ve bu büyükelçiliğin faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.