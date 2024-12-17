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17 Ara 2024 11:40

İranlı büyükelçi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

İranlı büyükelçi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

İran’ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed al- Badivi ile görüştü.

İran’ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casım Muhammed al- Badivi ile bir araya geldi.

İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgede refah ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi ve devam eden görüşmelerin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Bu görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

News ID 1922641

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