Erdoğan-Blinken görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere 12 Aralık Perşembe günü itibariyle Ankara’yı ziyaret etti.

Erdoğan, Blinken'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Görüşmenin gündeminde Suriye'deki gelişmelere ve küresel ve bölgesel konulara yer verildi.

Saat 21.55'te başlayan ve bir saate yakın süren görüşmede Erdoğan’a Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.



Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile IŞİD terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, IŞİD ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, IŞİD ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.