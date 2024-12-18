İrlanda liderinden İsrail'e ''Gazze'' tepkisi

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in sözde Dublin Büyükelçiliği'ni kapatacağını duyurmasının ardından Dun Laoghaire'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu'nun büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söyleyen Harris, "Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanların açlığa terk edilmesi ve insani yardımın akmaması." ifadelerini kullandı.

Harris, gazetecilerin İrlanda'nın tutumunu sorması üzerine, "Bugün burada hepiniz İrlanda'nın tutumunu soruyorsunuz. Peki İsrail’in eylemleri? Netanyahu'nun Gazze'deki masum çocuklara yaptıklarına ne demeli? Bu bir yıkım diplomasisidir" dedi.

İsrail'in bu kararı almasının son derece üzücü olduğunu vurgulayan Harris, bu şekilde olmamasını tercih ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Başbakan Harris, İsrail'le diplomatik temasları sürdüreceklerine işaret ederek, "Ancak, kimse İrlanda'yı susturamayacak" diye konuştu.