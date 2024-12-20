Dublin Büyükelçiliği'nde İsrail'in sözde bayrağı indirildi!

İrlanda medyasında yer alan habere göre, geçen hafta kapatılmasına karar verilen işgalci rejimin Dublin Büyükelçiliği'ndeki bayrağının da indirilmesi kararlaştırıldı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle ülkesinin İsrail tarafından susturulamayacağını belirtmişti.

Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu'nun büyükelçiliği kapatma kararının "dikkat dağıtma diplomasisi" olduğunu söyleyen Harris, "Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Çocukları öldürmek, bence bu kınanacak bir şey. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? Gazze'de gördüğümüz sivil ölümlerinin boyutu. Neyin kınanması gerektiğini düşünüyorum biliyor musunuz? İnsanların açlığa terk edilmesi ve insani yardımın akmaması." demişti.

İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıdığını açıklamış, daha sonra da İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açılan "soykırım" davasına müdahil olma kararı almıştı. Siyonist Bakan Gideon Saar, İrlanda'nın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek Dublin Büyükelçiliğini kapatacaklarını açıklamıştı.