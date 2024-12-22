İran ve Yemen dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Yemen Dışişleri Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir telefonda görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Irakçi, ABD, İngiltere ve Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı.

Amerika’nın uluslararası hukuk ilkelerini açıkça ihlal edip Siyonist rejim adına hareket ettiğini ifade eden Irakçi, bu durumun İslam ülkelerini yıkmayı ve zayıflatmayı hedefleyen ortak bir plan çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Yemen halkının mazlum Filistin halkına yönelik onurlu direnişi ve desteğini takdir ederek, ''ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin sınırsız desteğine rağmen Siyonist rejim yaptığı cinayet ve saldırılarla şeytani hedeflerine ulaşamamıştır." diye konuştu.