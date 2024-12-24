  1. Siyaset
24 Ara 2024 15:01

Irakçi: İran tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını destekliyor

Irakçi: İran tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran’ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bugün Silahlı Kuvvetlerin Siyasi Yetkilileri Ulusal Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Yemen halkının Filistin direnişine desteğine atıfta bulunarak, “Yemen halkı, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana yerli füze ve savunma teçhizatına güvenerek Filistin halkının savunmasında benzeri görülmemiş bir rol oynadı” dedi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Yemen halkının Amerikan-Siyonist koalisyonunun en ağır bombardımanlarına maruz kalmalarına rağmen kendi füzeleriyle işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldığını belirtti.

Bakan Irakçi, İran’ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini vurguladı.

News ID 1922806

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler